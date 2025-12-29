Last Christmas, gli Wham scalzano Mariah Carey dopo 5 anni di dominio

(Adnkronos) – Dopo un dominio durato cinque anni, 'All I Want for Christmas Is You' di Mariah Carey cede lo scettro di brano più ascoltato a 'Last Christmas' degli Wham!. È quanto emerge dai dati ufficiali Fimi/GfK relativi alla settimana 52, quella che va dal 19 al 25 dicembre. Il Natale 2025 riscrive solo in parte le gerarchie delle classifiche musicali italiane, visto che Michael Bublé si conferma il re incontrastato delle vendite degli album con il suo intramontabile 'Christmas'. La Top 10 degli album più venduti è un mix di classici natalizi, novità discografiche italiane e grandi nomi del live. 'Christmas di Bublè è l'album che da oltre un decennio accompagna le festività in tutto il mondo. Secondo posto per Olly con 'Tutta Vita (Sempre)' mentre in terza posizione troviamo i Pink Floyd, con l'edizione per il 50esimo anniversario di 'Wish You Were Here'. La classifica è poi un'istantanea della scena musicale italiana contemporanea: troviamo il rap di Gemitaiz ('Elsewhere') e Paky ('Gloria'), il pop d'autore di Ultimo con il suo album dal vivo 'Ultimo Live Stadi 2025', il ritorno di Caparezza con 'Orbit Orbit', e Kid Yugi con 'Tutti i nomi del diavolo'. Chiudono la top ten due progetti speciali legati a performance dal vivo e sessioni in studio: 'Cremonini Live25' di Cesare Cremonini e 'Niuiorcherubini' di Jovanotti. Ma è nell'analisi dei singoli che si registra il cambiamento più significativo. Per la prima volta dopo cinque stagioni natalizie consecutive, la regina Mariah Carey viene detronizzata. 'Last Christmas' degli Wham!, capolavoro del 1984 firmato da George Michael, conquista la vetta della classifica Fimi, interrompendo un regno che sembrava inscalfibile. 'All I Want for Christmas Is You' scivola così in seconda posizione, in un podio che vede al terzo posto un altro classico immortale, 'Jingle Bell Rock' di Bobby Helms. L'intera Top 10 è quasi completamente monopolizzata dalle canzoni delle feste: da Brenda Lee ('Rockin' Around the Christmas Tree') a Dean Martin ('Let It Snow!'), da José Feliciano ('Feliz Navidad') allo stesso Michael Bublé, presente anche qui con la sua versione di 'It's Beginning to Look a Lot Like Christmas'. Le uniche due eccezioni non prettamente natalizie che riescono a farsi spazio in questa onda di classici sono due dei nomi più forti del pop italiano attuale: Marco Mengoni con il suo ultimo singolo 'Coming Home' (al settimo posto) ed Emma con 'L'amore non mi basta' (all'ottavo), brano di 12 anni fa tornato virale sui social.

