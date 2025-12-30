Incidente funivia a Macugnaga, due feriti e 100 persone bloccate a monte

(Adnkronos) – Due persone sono rimaste ferite in un incidente questa mattina alla funivia a Macugnaga, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, la cabina sarebbe arrivata alla stazione a monte a velocità eccessiva. Già sbarcate a terra circa 100 persone che verranno evacuate con gli elicotteri a causa dell'inutilizzabilità della funivia per la discesa.
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
(Adnkronos) – Due persone sono rimaste ferite in un incidente questa mattina alla funivia a Macugnaga, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, la cabina sarebbe arrivata alla stazione a monte a velocità eccessiva. Già sbarcate a terra circa 100 persone che verranno evacuate con gli elicotteri a causa dell'inutilizzabilità della funivia per la discesa.