Bolzano, Galateo (FdI): “Fotomontaggio Meloni-Hitler ai mercatini Natale, inaccettabile”

(Adnkronos) – "Un fotomontaggio che ritrae il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Adolf Hitler come fossero una tutt'uno. Succede ai mercatini di Natale a Bolzano". E' quanto scrive su Facebook Marco Galateo, vicepresidente e assessore della Provincia di Bolzano e presidente di Fratelli d’Italia Alto Adige. "E' una provocazione vergognosa e un attacco inaccettabile alle istituzioni: la condanniamo con fermezza e ci aspettiamo che lo facciano tutti quanti".

—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)