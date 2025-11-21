Tromba d’aria a Mazara del Vallo, crolla muro di cinta

Il maltempo ha fatto danni a Mazara del Vallo (Trapani) dove nelle prime ore della mattinata una tromba d’aria nella zona di via Salemi ha abbattuto un pannello pubblicitario stradale nei pressi del rifornimento di carburante Esso e vicino il supermercato Lidl è caduto un muro di cinta di un giardino. I conci di tufo sono finiti sopra una Fiat Panda e un furgone che erano parcheggiati vicino il muro. La tromba d’aria ha anche scardinato la porta d’ingresso del supermercato Lidl. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Mazara del Vallo. (ANSA). (foto Mazara News)