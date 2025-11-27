Cade in un pozzo profondo 30 metri, 52enne salvato a Marsala

Un uomo di 52 anni è stato salvato nella notte dai vigili del fuoco del distaccamento di Marsala, in provincia di Trapani, dopo che era caduto in un pozzo senza acqua ad una profondità di circa trenta metri. In virtù dello spazio ridotto e della profondità del pozzo, è stato necessario l’intervento delle squadre speciali Saf (Soccorso speleo-alpino fluviale) che hanno operato per circa tre ore. Il 52enne, una volta raggiunto dai soccorritori, è stato immobilizzato su una tavola spinale e riportato in superficie, dove poi è stato affidato alle cure del 118.