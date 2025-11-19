BCsicilia, il 20 novembre ad Altavilla Milicia il primo appuntamento dell’iniziativa “Intorno al camino: 5 incontri per conoscere il territorio”

Si terrà giovedì 20 novembre 2025 il primo appuntamento dell’iniziativa “Intorno al camino: 5 incontri per conoscere il territorio”, promossa da BCsicilia e dalla Base Scout San Francesco – Masci Trabia, che prevede una serie di incontri mensili, riguardanti i beni culturali e ambientali, programmati dal novembre 2025 al marzo 2026. La conferenza, che si terrà presso la Base Scout San Francesco, bene confiscato alla mafia, che si trova in via Aci Capraia, 1 nel territorio di Altavilla Milicia, avrà per titolo “L’Isola del petrolio: beni culturali e sviluppo turistico in Sicilia”, e sarà tenuta da Alfonso Lo Cascio, giornalista, Presidente regionale di BCsicilia. A conclusione dell’incontro è prevista un’Agape fraterna.

I successivi appuntamenti sono previsti: giovedì 18 dicembre, tenuto da Gaetano Lino, ingegnere, Responsabile del Gruppo Subacqueo di BCsicilia, che parlerà su “La Tonnara di Trabia”, giovedì 15 gennaio si affronterà invece il tema “Lo sviluppo del territorio: trappeti dello zucchero, masserie e paesi” che sarà svolto da Salvatore Brancato, docente di storia e libero ricercatore, giovedì 19 febbraio Maria Nunzia Urso, docente e Presidente BCsicilia di Altavilla Milicia, parlerà su “La Chiesa di Santa Maria di Campogrosso”, infine, giovedì 12 marzo, Santino Agnello, agronomo ed esperto in piante spontanee affronterà l’argomento “Le piante alimentari della Riserva di Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto”. Per informazioni Tel. 360.845480 email: segreteria@bcsicilia.it.