Sicilia, Schifani: “Decisione della Corte dei Conti sul Ponte di Messina sa di ingerenza”

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, interviene con toni fermi sulla decisione della Corte dei Conti che ha espresso parere negativo sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, definendo il pronunciamento “un’azione che sa molto di ingerenza e che rischia di paralizzare l’azione di governo”.

Per il Governatore, la bocciatura dell’organo contabile rappresenta “un ostacolo a un’opera strategica per lo sviluppo dell’Italia e per il futuro della Sicilia”, sottolineando come il provvedimento apra “un conflitto apparente tra poteri che abbiamo già vissuto e segnalato anche in Sicilia”.

Schifani ribadisce il proprio sostegno al progetto e al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, al quale riconosce “la determinazione dimostrata in questi anni” nel portare avanti una delle infrastrutture più discusse e attese del Paese.

“Il Ponte sullo Stretto – ha dichiarato – è un’infrastruttura attesa da decenni dai nostri cittadini e dal nostro sistema produttivo. Continueremo a difendere con forza il diritto della Sicilia a colmare un divario infrastrutturale che dura da troppo tempo”.

Con queste parole, il Presidente della Regione rilancia la linea di piena collaborazione con l’Esecutivo nazionale, rivendicando il ruolo della Sicilia come parte attiva di un progetto che, nelle sue intenzioni, rappresenta un passo decisivo per l’integrazione economica e territoriale tra l’Isola e il resto del Paese.