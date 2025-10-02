Scoperto a Trapani bunker della droga con grate e telecamere: 3 arresti

Smantellata una piazza di spaccio nel quartiere San Giuliano, a Trapani, dove i carabinieri hanno arrestato un 21enne, un 32enne e una 26enne tutti del posto. In un locale, adibito a base logistica dell’attività illecita, i militari hanno trovato un vero e proprio bunker della droga, con grate e pesanti porte in ferro munite di feritoie da cui veniva effettuato lo scambio di droga e soldi, un esteso sistema di videosorveglianza allestito dagli indagati e cunicoli da poter utilizzare, all’occorrenza, per sottrarsi alla ricerca delle forze di polizia. Circa 20 i carabinieri in campo, che dopo aver cinturato l’edificio per evitare eventuali fughe, hanno individuato il locale protetto, a cui è stato possibile accedere solo con l’intervento dei vigili del fuoco. All’interno, il cane antidroga Ros ha scovato lo stupefacente nascosto nel vano ascensore. Al termine della perquisizione sono stati sequestrati 216 grammi di crack; 106 grammi di cocaina; 60 grammi di hashish; 4 bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi, oltre a 3687,90 euro ritenuti provento dell’attività illecita. Dopo le formalità di rito, i due uomini si sono stati condotti in carcere, mentre la donna è stata posta ai domiciliari.