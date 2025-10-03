Incidenti stradali, chiusa carreggiata sulla A29 a Trapani

Anas rende noto che sulla A29dir “Alcamo Trapani” è chiusa la carreggiata in direzione della città al km 21,600 a Trapani a causa di un incidente. Deviazioni sulla SS113 con uscita obbligatoria allo svincolo di Fulgatore, e rientro sulla A29dir allo svincolo di di Dattilo. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.