Caltanissetta. 19enne in coma, il fidanzato: “Si è lanciata dall’auto”

La polizia sta verificando la dinamica del ferimento di una 19enne che ieri pomeriggio si sarebbe lanciata dall’auto in corsa del fidanzato con il quale avrebbe litigato. L’incidente è avvenuto in una strada del quartiere Casalotto di Piazza Armerina. La Procura di Enna, come atto dovuto per fare chiarezza, ha delegato il commissariato di pubblica sicurezza ad indagare per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La giovane, che cadendo sull’asfalto ha sbattuto la testa, è in coma farmacologico nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove è ricoverata con la prognosi riservata. Il fidanzato, un ventenne che lavora in una pizzeria, avrebbe detto alla polizia che la coppia ha litigato in automobile. La 19enne sarebbe voluta scendere dalla vettura, ma lui le avrebbe detto “no, aspetta, ti accompagno a casa…”. In quel momento, secondo la ricostruzione del fidanzato, con l’auto in movimento, la diciannovenne avrebbe aperto lo sportello e si sarebbe volontariamente gettata sull’asfalto sbattendo la testa. Uno dei testimoni già sentito dalla polizia di Piazza Armerina è Fabio Paradiso, autista di ambulanze del 118, che è stato il primo a soccorrere la 19enne. “Lei era vigile – ha detto parlando con la Tgr Sicilia – diceva di sentire freddo e le ho messo addosso una coperta. Si lamentava del dolore e diceva ‘speriamo che mi vada bene’. Lui era disperato, continuava a camminare con le mani in testa chiedendosi ‘ma cosa ha fatto, che abbiamo combinato? Perché abbiamo litigato? Perché è successo?”. Paradiso abita nella via dove è avvenuto l’incidente, per questo è stato il primo ad arrivare a soccorrere la 19enne. “Mi sono affacciato – ha ricostruito – sono sceso subito, sono arrivato e ho visto la ragazza a terra. Ho cercato di darle subito aiuto. Le ho chiesto ‘come stai?’, lei era vigile al massimo, però sentiva freddo e gli ho messo addosso una coperta e abbiamo aspettato che arrivasse l’ambulanza. Il fidanzato era disperato…”. Le condizioni della giovane sono gravi, ma stazionarie. E’ ricoverata nell’ospedale di Caltanissetta dove ieri sera è stata sottoposta a un intervento chirurgico per la riduzione di un’emorragia cerebrale e le è stato indotto il coma farmacologico. La giovane era stata soccorsa ed era stata condotta in ambulanza all’ospedale Chiello di Piazza Armerina, ma dopo che una tac ha evidenziato la presenza di un’emorragia cerebrale è stata intubata e poi trasferita con un elicottero del 118 nel nosocomio Nisseno.