Tajani ai deputati siciliani di Forza Italia: «Schifani e il partito hanno ottenuto risultati straordinari»

PALERMO – Antonio Tajani ha voluto mandare un messaggio chiaro ai deputati regionali siciliani di Forza Italia, collegandosi in videoconferenza durante un incontro a Palazzo dei Normanni al quale hanno preso parte il presidente della Regione, Renato Schifani, e il coordinatore regionale, Marcello Caruso.

Il segretario nazionale degli azzurri ha rimarcato il valore di un partito capace di confrontarsi al proprio interno, ma nelle sedi opportune. «Esistono tempi e luoghi in cui ciascuno potrà avanzare proposte e idee con lealtà e trasparenza – ha sottolineato – mentre il continuo scambio di comunicazioni a mezzo stampa senza un reale dibattito non è utile al partito e tradisce la fiducia dei nostri iscritti, che meritano chiarezza e coesione».

Un passaggio, quello di Tajani, che richiama i quadri dirigenti a maggiore compattezza, senza però rinunciare alla dialettica politica che troverà spazio, ha detto, nel congresso regionale ormai imminente.

Parole di pieno sostegno anche per l’azione del governo regionale: «Schifani ha dimostrato grande capacità di guida e i risultati sono sotto gli occhi di tutti – ha detto Tajani –. Forza Italia in Sicilia è oggi il primo partito per numero di eletti e può contare su migliaia di iscritti. Un successo frutto del lavoro congiunto tra governo, deputati regionali e il coordinamento guidato da Marcello Caruso».

Lo sguardo si è poi allargato al livello nazionale, con l’impegno a dare stabilità e risposte concrete: «Il nostro obiettivo è sostenere famiglie e imprese con riforme utili – ha evidenziato – dal taglio dell’Irpef per i redditi medio-bassi al rafforzamento dei servizi sanitari territoriali, fino a misure che rendano più competitivo il sistema produttivo del Paese».

Infine, un richiamo all’unità, rivolto sia a Palermo che a Roma: «Il nostro obiettivo comune resta uno solo: lavorare uniti per il bene delle nostre comunità».