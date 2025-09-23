Controlli in cantieri edili nel Trapanese, 6 attività sospese e oltre 128mila euro di multe

Oltre 128mila euro tra sanzioni e ammende e sei attività sospese. E’ il bilancio di una serie di accertamenti eseguiti dai carabinieri del Nucleo operativo del Gruppo per la tutela del lavoro di Palermo e del Nil di Trapani in otto cantieri di Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetrano, Campobello di Mazara e Pantelleria, risultati irregolari. Complessivamente sono state controllate 15 imprese, identificati 34 lavoratori, di cui 13 irregolari (cioè impiegati in maniera differente da quanto previsto dai Ccnl di riferimento) e di questi 10 non avevano contratto di assunzione. Sei attività imprenditoriali sono state sospese per aver impiegato personale in nero nella misura pari o superiore al 10% di quello effettivamente presente sul luogo di lavoro o per gravi violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono state comminate sanzioni amministrative pari a 65.600 euro e ammende per 62.741,05 euro. Le violazioni in materia di sicurezza più diffuse sono state la mancata formazione dei lavoratori e la loro omessa sorveglianza sanitaria, la mancata consegna Dpi ai lavoratori, la mancanza di idonei servizi igienico- sanitari. Ancora scoperti posti di lavoro privi di addetti emergenze, primo soccorso e antincendio e cantieri privi di recinzione, ponteggi non conformi o non ancorati con pericolo di caduta dall’alto. A carico dei responsabili aziendali sono stati emessi provvedimenti prescrittivi, dettando i tempi e le modalità per la regolarizzazione delle violazioni.