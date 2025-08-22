Spiagge libere occupate a San Vito Lo Capo, sequestri e multe

TRAPANI – Giro di vite contro l’occupazione abusiva delle spiagge libere a San Vito Lo Capo. I militari della Capitaneria di Porto di Trapani e di San Vito hanno condotto una vasta operazione di controllo lungo il litorale, accertando quattro casi di occupazione irregolare.

Quattro esercenti, che svolgevano attività di noleggio arredi da spiaggia, sono stati sanzionati per aver collocato lettini e ombrelloni sulla battigia anche in assenza di clienti, impedendo di fatto la libera fruizione dell’arenile. Complessivamente sono stati sequestrati 70 ombrelloni e 52 lettini, mentre le sanzioni amministrative elevate ammontano a 4.128 euro.

Non si tratta di un episodio isolato: l’operazione rientra in una serie di cinque controlli eseguiti soltanto quest’estate dagli uomini della Capitaneria. In precedenti interventi erano stati riscontrati casi di vendita itinerante di giochi e arredi da spiaggia senza autorizzazione, oltre ad attività di noleggio non regolare da parte di un ristoratore, sanzionato con un verbale di 5.164 euro e il sequestro di 100 sdraio e 50 ombrelloni.

La Capitaneria di Porto informerà l’Ente regionale competente in materia di demanio marittimo e il Comune di San Vito Lo Capo per avviare le istruttorie necessarie alla decadenza delle concessioni demaniali degli indagati, oltre ad adottare ulteriori misure volte a contrastare un fenomeno che, puntualmente, si ripresenta ogni estate.