Schifani: “Il Ponte sullo Stretto sia dedicato a Silvio Berlusconi”

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha lanciato una proposta destinata a far discutere: intitolare il futuro Ponte sullo Stretto di Messina a Silvio Berlusconi. In un’intervista al quotidiano “La Sicilia”, il governatore ha spiegato che la Sicilia, nei prossimi anni, sarà pronta a sfruttare appieno l’opera, inserita in una rete infrastrutturale moderna ed efficiente, e che l’omaggio all’ex presidente del Consiglio sarebbe un riconoscimento per il ruolo avuto nel sostenere e rilanciare il progetto.

Schifani ha ricordato come il ponte sia stato per Berlusconi un sogno e una battaglia storica di Forza Italia, oggi finalmente prossima a concretizzarsi grazie al recente via libera del Cipess, che ha approvato il progetto definitivo dichiarandone la pubblica utilità. L’inizio dei lavori, salvo intoppi burocratici, è previsto già nei prossimi mesi.

L’opera, considerata strategica per collegare la Sicilia alla Calabria e favorire lo sviluppo del Mezzogiorno, torna così al centro del dibattito politico non solo per il suo impatto economico e logistico, ma anche per il valore simbolico che potrebbe assumere con la dedica a Berlusconi.