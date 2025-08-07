Ladri in fuga speronano carabinieri, tre arresti nel Trapanese

Lo scorso sabato, un inseguimento è culminato con l’arresto di tre persone e la denuncia in stato di libertà di un minorenne, accusati di un tentato furto in abitazione in provincia di Trapani, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e per il possesso di segni distintivi contraffatti. Tutto ha avuto inizio a Misiliscemi (Trapani), quando un anziano, ha lanciato l’allarme al Numero di Emergenza Unico 112 dopo aver sorpreso i 5 uomini, intenti a forzare il proprio appartamento. Immediato l’intervento dei militari Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Trapani che, in località Locogrande, hanno intercettato l’autovettura a bordo della quale viaggiavano i malviventi che, al fine di eludere il controllo, hanno forzato un primo posto di blocco. Inizia così un inseguimento con i fuggitivi che, nel disperato tentativo di seminare le forze dell’ordine, durante la fuga, hanno forzato diversi sbarramenti ed attivato delle sirene bitonali abusivamente montate sul loro veicolo. Giunti in prossimità di Alcamo, per sfuggire ad una pattuglia della Compagnia di Alcamo, intervenuta in supporto, i cinque occupanti del mezzo, non hanno esitato hanno tentato di speronare la macchina dei Carabinieri. La corsa è proseguita lungo l’asse Trapani-Balestrate fino a Monreale dove, i militari della Compagnia di Monreale sono riusciti ad intercettarli e fermarli. Tre degli occupanti, tra cui il minorenne, sono stati subito bloccati mentre due sono riusciti a fuggire a piedi. Le ricerche dei due fuggitivi, effettuate anche con il contributo dell’elicottero del 9° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Palermo, hanno consentito di rintracciare uno dei fuggitivi, individuato e fermato dai militari Nucleo Radiomobile di Palermo. (ITALPRESS).