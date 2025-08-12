Detenuto evade dal carcere di Trapani, preso e riportato in cella

Un detenuto di 31 anni è fuggito dal reparto Mediterraneo del carcere di Trapani “Pietro Cerulli”. Il reparto è quello che è ritenuto meno sicuro da parte degli agenti penitenziari e che necessita di interventi. Sono scattate le ricerche e dopo un po’ il detenuto è stato rintracciato e riportato nel carcere. “La pronta e veloce reazione del personale di Polizia Penitenziaria – dicono D’Aguanno Gaspare (Sappe) Manlio Pisciotta (Sinappe) Fausto Caruso (Osapp) Vito La Torre (Uil) Arcangelo Poma (Uspp) Dario Schifano (Fns Cisl) – che si è messo alla ricerca del fuggiasco, permettendo così la cattura immediata dell’evaso da parte dello stesso personale di Polizia Penitenziaria del Pietro Cerulli di Trapani, con la preziosa ed importantissima collaborazione di colleghi della polizia dei Stato e dei carabinieri”. I sindacati annunciano che a settembre organizzeranno un corteo per chiedere il potenziamento degli organici e una maggiore sicurezza nel penitenziario. (ANSA).