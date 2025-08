Caltanissetta. Casa Rosetta ha promosso e realizzato la prima edizione del “Party dei Maturati”

CALTANISSETTA. Una serata tra musica, chiacchiere e l’apericena analcolico, quella che si è tenuta “Al Centro” di Casa Rosetta dedicata agli studenti che da poco hanno superato gli esami di maturità.

Uno dei tanti eventi gratuiti promossi dallo staff dell’Associazione per aggregare giovani e trasmettere messaggi virtuosi improntati sull’amicizia, sul divertimento senza eccessi e soprattutto sulla voglia di superare assieme le difficoltà e i rischi che possono capitare nella fase adolescenziale.

Alla serata musicale, animata con un dj set e con il karaoke, erano presenti tanti neodiplomati dei vari istituti nisseni che hanno partecipato con gioia alle attività proposte. Il “Party dei maturati” diventerà un appuntamento fisso annuale di “Al Centro”, in via De Nicola 2, accanto all’Archivio di Stato. Per informazioni sulle attività di Casa Rosetta telefonare al 328 3399081.