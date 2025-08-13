Armi clandestine in casa, un arresto nel Trapanese

Un uomo di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, nel Trapanese, per detenzione di armi clandestine e detenzione abusiva di armi e munizioni. Nel suo appartamento i militari hanno trovato una pistola beretta mod.70 calibro 7.65 con matricola abrasa, completa di caricatore e 22 cartucce dello stesso calibro e un fucile semiautomatico franchi calibro 12, anch’esso con matricola abrasa e 21 cartucce dello stesso calibro. L’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Mazara del Vallo con il divieto di allontanarsi da casa durante le ore notturne e obbligo di presentazione alla polizia.