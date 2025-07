Sorpreso al mercato con le dosi di cocaina in tasca, arrestato nel Catanese

Un pluripregiudicato di 70 anni di Acireale (Catania) sorpreso al mercato di piazza Marconi con delle dosi di cocaina in tasca è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Gli agenti lo avevano rintracciato nell’area dove, abitualmente, si svolge il mercato cittadino per notificargli un atto, ma alla loro vista l’anziano ha mostrato un certo nervosismo, che ha spinto i poliziotti a effettuare un controllo. Addosso aveva quattro piccole confezioni con cocaina pronta per essere spacciata e 370 euro, in banconote di piccolo taglio, possibile provento dell’attività di spaccio. La perquisizione è stata estesa anche alla sua abitazione, dove è stata trovata altra cocaina, oltre al materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Complessivamente i poliziotti hanno sequestrato 3 grammi di cocaina. Il 70enne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.