Omicidio Angelo Pirri nel Messinese, il padre respinge le accuse

Ha respinto le accuse Sebastiano Pirri, il 63enne finito in carcere per l’omicidio del figlio Angelo di 41 anni, trovato cadavere lo scorso 6 giugno in un terreno di Pace del Mela in provincia di Messina. Stamattina l’uomo e’ stato sentito nel carcere di Gazzi a Messina dal gip di Barcellona Pozzo di Gotto Giuseppe Caristia che ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti. L’uomo, sentito alla presenza dell’avvocato Giuseppe Lo Presti, suo difensore, ha respinto le accuse dicendo che non aveva nessun motivo per uccidere il figlio visto che i rapporti erano buoni. Avrebbe ricostruito di aver accompagnato il figlio a Pace del Mela perche’ avrebbe dovuto incontrare altre persone ma di non sapere nulla degli affari del figlio. Intanto resta ancora un mistero il movente dell’omicidio. Angelo Pirri fu ucciso il 3 giugno scorso nelle campagne di Pace del Mela, colpito da un colpo di pistola alla nuca. Il corpo sarebbe stato poi trascinato fino a un canale di scolo vicino alla carreggiata e li’ abbandonato fino al ritrovamento avvenuto qualche giorno dopo.