Mafia-appalti, l’ex pm Natoli sentito in Procura a Caltanissetta

Per quasi 12 ore, fino a tarda sera, ieri Gioacchino Natoli, accusato di favoreggiamento aggravato alla mafia e calunnia, e’ stato sentito dai magistrati di Caltanissetta dopo la sua iscrizione nel registro degli indagati per gli scenari scaturiti dopo l’archiviazione dell’indagine Mafia e appalti, un grande faldone del Ros di Palermo in cui sono emersi legami tra imprenditori palermitani come Antonio Buscemi e Cosa nostra. L’ex pm di Palermo ha deciso di rispondere a tutte le domande dei magistrati nisseni. La procura di Caltanissetta gli contesta di avere insabbiato l’indagine che riguardava un filone della cosiddetta inchiesta mafia-appalti per favorire esponenti mafiosi come l’imprenditore palermitano Buscemi. Subito dopo l’iscrizione nel registro degli indagati insieme al collega Giuseppe Pignatone, Natoli si era avvalso della facolta’ di non rispondere. Dopo mesi dalla prima audizione il magistrato ormai in pensione, difeso dagli avvocati Fabrizio Biondo, Ettore Zanoni e Ninni Reina, ha chiarito la sua posizione in merito alla richiesta di distruzione delle bobine su Mafia e appalti che sono stati trovati dalla Finanza tre anni fa e che sono state riascoltate. Proprio di oggi è la notizia del ritrovamento, lo scorso 2 luglio, da parte dei militari del Gico della Guardia di finanza di Caltanissetta, su delega della Dda Nissena, del ritrovamento nella sede di Palermo, dopo 30 anni, di brogliacci di intercettazioni effettuate negli anni ’90 circa le infiltrazioni di Cosa Nostra nel settore imprenditoriale e, in particolare, nelle aziende già appartenenti al Gruppo Ferruzzi. I brogliacci sono stati rinvenuti in quattro buste di colore giallo ancora recanti i timbri della Guardia di Finanza apposti nel 1992, ricoperti di polvere e lasciati a terra in archivi da tempo non utilizzati.