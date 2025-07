Il progetto Gemme di Sicilia parte da Delia, appuntamento il 12 luglio: raccontare e valorizzare il territorio

Caltanissetta, San Cataldo, Serradifalco e Delia saranno le protagoniste del progetto Gemme di Sicilia, una nuova visione integrata di promozione e valorizzazione turistica del territorio nisseno, finanziata dalla Regione Siciliana nell’ambito delle strategie del GAL Terre del Nisseno. Si tratta di un articolato programma di interventi, affidato a un raggruppamento di imprese umbre con esperienza pluriennale nel marketing territoriale, volto a trasformare l’entroterra del Nisseno in una destinazione turistica strutturata, riconoscibile e sostenibile. Cuore dell’iniziativa è la valorizzazione delle “Vie dei Castelli, dello Zolfo e dei Sali Potassici”, un patrimonio di storia, cultura e paesaggio che racconta l’identità profonda di questi luoghi. Il brand Gemme di Sicilia rappresenterà i quattro comuni come altrettante pietre preziose: ciascuna unica, ma parte di un mosaico condiviso. Il progetto prevede:

• la mappatura e valorizzazione di oltre 260 punti di interesse tra beni culturali, paesaggistici, archeologici, religiosi, minerari e naturalistici;

• la creazione di itinerari tematici esperienziali e multicanale;

• la realizzazione di una piattaforma digitale interattiva (sito e app) con contenuti in quattro lingue, funzionalità GPS, realtà aumentata e accessibilità universale;

• la produzione di contenuti multimediali (video, testi, immagini) in grado di raccontare in chiave contemporanea il territorio;

• il coinvolgimento attivo di comunità locali, imprese, associazioni e operatori turistici attraverso workshop, laboratori e manifestazioni d’interesse.

“È un progetto che tende la mano al territorio”, spiega Gabriele Lena, project manager e amministratore di INT.GEO.MOD., una delle aziende del raggruppamento. «Vogliamo riscoprire e rilanciare questo territorio con una strategia partecipata e digitale, che valorizzi l’identità culturale e paesaggistica delle Terre del Nisseno. Il nostro obiettivo è attrarre un turismo di ritorno e di scoperta, con un’offerta autentica, accessibile e sostenibile». Accanto a lui, Paolo Luchetti di EUROMEDIA, sottolinea il peso della componente digitale: «Stiamo lavorando a una produzione multimediale imponente, capace di raccontare in modo coinvolgente oltre 250 luoghi simbolo dei quattro comuni. Le tecnologie che utilizzeremo renderanno possibile un’esperienza turistica immersiva e interattiva, in linea con le nuove tendenze del settore».

Nell’ambito delle forniture fisiche, il progetto prevede anche l’allestimento di ledwall multimediali, gazebo espositivi, segnaletica turistica e materiale promozionale (mappe, brochure, cartoline). Questi strumenti rimarranno in dotazione ai Comuni e potranno essere utilizzati per la promozione territoriale durante fiere, eventi e manifestazioni locali, regionali e nazionali, garantendo continuità all’azione promozionale oltre la durata del progetto. Il percorso partecipativo del progetto inizierà con quattro incontri pubblici di presentazione, in cui le amministrazioni comunali, il GAL e le aziende incaricate illustreranno il progetto e raccoglieranno proposte, suggerimenti e adesioni da parte del territorio.

Gemme di Sicilia parte da Delia con un incontro fissato il 12 luglio, a partire dalle ore 10:00, nella Sala Consiliare del Comune di Delia. Il programma:

• 10:00 –Dott. Gianfilippo Bancheri, Sindaco di Delia

• 10:05 –Dott.ssa Asaro Nini Lori, Presidente del Consiglio Comunale di Delia • 10:15 – Dott. Giovanni Manduca, Presidente GAL Terre del Nisseno

• 10:30 –Dott.ssa Deborah Lo Porto, Assessora al Turismo

• 10:45 –Ing. Paolo Giordano, Assessore allo Sviluppo Economico

• 11:00 –Presentazione del progetto a cura di Gabriele Lena e Paolo Buda

• 11:40 –Interventi degli storici Paolo Busub e Angelo Carvello

• 12:00 –Intervento dell’Arch. Diego Gulizia, referente locale di Gemme di Sicilia

• 12:20 –Rinfresco e networking

I prossimi incontri in programma sono: 24 luglio – San Cataldo ore 18.00 Sala Borsellino; 25 luglio – Serradifalco ore 18.00 Sala Don Sturzo – Comune di Serradifalco; 26 luglio – Caltanissetta ore 10.00 Sala dell’oratorio – Palazzo Moncada.

Durante gli eventi sarà possibile candidare la propria attività o professionalità per entrare nella rete turistica Gemme di Sicilia. Nei prossimi giorni saranno comunicati i dettagli sui luoghi e gli orari degli incontri.