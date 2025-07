Campofranco festeggia la riqualificazione del centro storico: nuova luce per via Vittorio Emanuele e piazza Vittorio Veneto. Mancuso (FI): “Restituire decoro e servizi significa restituire anche dignità e futuro”

Campofranco festeggia la riqualificazione del centro storico: nuova luce per via Vittorio Emanuele e piazza Vittorio Veneto

Campofranco ritrova bellezza e dignità urbana grazie alla conclusione di un importante progetto di riqualificazione che ha interessato due delle aree più significative del centro storico: via Vittorio Emanuele e piazza Vittorio Veneto. L’inaugurazione ufficiale dell’opera si è svolta ieri tra grande entusiasmo e partecipazione da parte dei cittadini.

L’intervento, che ha ridato nuovo volto e funzionalità a uno dei cuori pulsanti del paese, è frutto di un percorso avviato nel 2016 con L’amministrazione D’Anna su iniziativa di Rocco Corsaro, all’epoca Vicesindaco e oggi Presidente del Consiglio Comunale nonché coordinatore cittadino di Forza Italia. È stato lui a credere e insistere fin dall’inizio sulla necessità di restituire decoro e centralità a un’area simbolica per Campofranco, seguendo personalmente tutte le fasi di progettazione e avanzamento dell’opera.

«È una giornata di grande soddisfazione per me e per tutta la comunità», ha dichiarato Corsaro. «Questo progetto è stato una mia precisa visione fin dal 2016, portato avanti con determinazione e oggi, finalmente, possiamo consegnare ai cittadini uno spazio riqualificato, accogliente e simbolico».

Determinante è stato il contributo del deputato regionale di Forza Italia, Michele Mancuso, che grazie a un emendamento presentato all’Assemblea Regionale Siciliana ha permesso l’arrivo di circa 300 mila euro destinati al completamento dell’opera.

«Campofranco meritava questo intervento – ha affermato l’on. Michele Mancuso – e sono felice di aver potuto contribuire concretamente alla sua realizzazione. La valorizzazione dei piccoli centri è una priorità: restituire decoro e servizi significa restituire anche dignità e futuro».

Nel corso dei lavori è stato anche restaurato il Monumento ai Caduti, elemento di forte valore storico e simbolico per l’intera comunità.

Soddisfatto anche il sindaco di Campofranco, Sarino Nuara, che ha espresso parole di gratitudine a nome dell’intera comunità per un’opera tanto attesa quanto necessaria: «Restituire decoro a un luogo centrale del nostro paese significa valorizzare la nostra identità e offrire spazi migliori ai cittadini. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato».

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti numerose autorità civili, militari e religiose. In rappresentanza del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta è intervenuto il Consigliere Provinciale Rosario Sorce, che ha portato i saluti istituzionali del Presidente del Libero Consorzio, Walter Tesauro.

Un progetto che testimonia come visione politica, impegno amministrativo e sinergia istituzionale possano tradursi in risultati concreti e tangibili per il territorio.