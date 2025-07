Caltanissetta. Strage via d’Amelio, pista nera: fissata udienza su archiviazione

Il Gip del tribunale di Caltanissetta, Graziella Luparello, ha fissato un’udienza camerale per il 22 settembre per decidere sull’eventuale archiviazione della ipotizzata pista nera per la strage di via D’Amelio. E’ stato l’avvocato Fabio Repici, legale di Salvatore Borsellino, a chiedere di fissare una nuova udienza alla luce di un verbale appena rinvenuto e risalente al 15 giugno 1992, sulla strage di Capaci. Nel verbale compare la firma del giudice Paolo Borsellino. Alla riunione presero parte Pietro Giammanco, procuratore capo, Vittorio Aliquo’ e Paolo Borsellino, procuratori aggiunti, Vittorio Teresi, sostituto procuratore e Pietro Maria Vaccara, sostituto procuratore a Caltanissetta. Nel verbale emerge, che i magistrati presenti alla riunione si scambiarono informazioni riguardanti la strage di Capaci e altre informazioni sulle intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte nei confronti del collaboratore di giustizia Alberto Lo Cicero (nel frattempo deceduto) e della sua ex compagna Maria Romeo, nel corso delle quali si accennava proprio all’attentato di Capaci. (AGI)