Barca a vela trasporta 150 kg di marijuana, due arresti

I finanzieri del comando provinciale di Catania, in collaborazione con il Servizio centrale investigazione criminalità organizzata, il Comando operativo aeronavale di Pratica di Mare e il reparto operativo aeronavale di Palermo, hanno fermato nel mare delle Eolie una barca a vela che trasportava 150 kg di marijuana e hanno arrestato uno spagnolo e una colombiana per traffico di droga. E’ stata sequestrata anche la barca perchè usata per il trasporto della marijuana. La procura competente per l’indagine è quella di Barcellona Pozzo di Gotto. (ANSA). 2025-07-09T09:31:00+02:00 FK ANSA per CAMERA20