Viadotto San Giuliano, stanziati 72 milioni per la ricostruzione. Aiello (Lega): “Risultato straordinario per Caltanissetta”

CALTANISSETTA – È stato ufficializzato in queste ultime ore lo stanziamento di 72 milioni di euro destinati alla ricostruzione del viadotto San Giuliano, infrastruttura strategica per la viabilità cittadina. Grande soddisfazione dell’ assessore comunale della Lega Oscar Aiello, che ha definito il provvedimento “un risultato straordinario per la nostra Caltanissetta”, frutto dell’impegno del partito e in particolare del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.

“Ancora una volta – sottolinea Aiello – Salvini dimostra con i fatti l’attenzione verso i territori”.

Determinante, secondo l’esponente leghista, è stato il lavoro di squadra che ha coinvolto il senatore Nino Germanà, segretario regionale della Lega in Sicilia e componente della Commissione Trasporti del Senato, Leonardo Burgio, commissario provinciale della Lega di Caltanissetta, e Matteo Francilia, consigliere del Vicepremier a Palazzo Chigi. È stato grazie a questa sinergia – evidenzia Aiello – che si è arrivati allo stanziamento dei fondi da parte del CIPESS.

Un ringraziamento è stato rivolto anche al Commissario Straordinario di Governo, ingegnere Raffaele Celia, già responsabile Anas per la Sicilia.

“Come assessore comunale e responsabile provinciale Enti Locali per la Lega – ha concluso Aiello – sono orgoglioso di questo risultato, che conferma come la presenza della Lega rappresenti un valore aggiunto per la città. La politica del fare continua: avanti con serietà, impegno e visione”.