Università a Caltanissetta: Il Partito Democratico chiede chiarezza e responsabilità sul futuro del Consorzio e dell’Università

Università a Caltanissetta: servono azioni concrete, non proclami

Il Partito Democratico chiede chiarezza e responsabilità sul futuro del Consorzio Universitario e dell’Università

Nella giornata di venerdì, presso la sala consiliare del Libero Consorzio dei Comuni del Nisseno, si è svolto un incontro istituzionale promosso dal neo presidente del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, nonché Sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro. Alla presenza del Rettore dell’Università di Palermo, prof. Massimo Midiri, si è discusso della possibilità di ampliare l’offerta universitaria in città, favorendo un progetto di “università diffusa” che permetta a sempre più giovani di formarsi nel proprio territorio.

Pur accogliendo con favore le parole del Rettore Midiri e la sua volontà di investire su Caltanissetta, il Partito Democratico ritiene doveroso richiamare l’attenzione su una realtà ben più urgente e concreta: la paralisi istituzionale in cui versa oggi il Consorzio Universitario di Caltanissetta.

A seguito delle dimissioni dell’Avv. Walter Tesauro dalla presidenza del Consorzio Universitario, infatti, l’ente è privo del proprio Consiglio di Amministrazione. Una situazione che impedisce al Consorzio di esercitare le sue funzioni essenziali, come la programmazione triennale, la gestione del patrimonio e la stipula di convenzioni con gli atenei. Funzioni fondamentali che, oggi, restano bloccate per l’assenza di una nomina da parte dell’Assessore regionale all