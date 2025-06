Studenti del Liceo Scientifico “Volta” in visita al birrificio artigianale “ Realmalto” di Caltanissetta

CALTANISSETTA. A completamento delle attività dell’anno scolastico, gli studenti delle classi 3 C e 3 D del liceo Scientifico A. Volta ad indirizzo Bio+, accompagnate dalle loro insegnanti di Scienze Enza Nicosia e Luisa Asaro, hanno svolto un’attività di PCTO e di orientamento presso il birrificio artigianale “Realmalto” di Caltanissetta.

Le docenti, insieme al Dirigente Scolastico Prof. Vito Parisi, hanno organizzato l’attività con l’obiettivo di mostrare ai ragazzi come, attraverso i processi fermentativi, si possa arrivare alla produzione della birra, al fine di coinvolgerli in una attività laboratoriale esterna interessante e di dare loro la possibilità di comprendere la complessità organizzativa e le problematiche da affrontare per dare avvio alla nascita di una nuova impresa.

Le classi sono state accolte dal mastro birraio ,dott. Fausto Lentini, un appassionato di birra con la visione chiara di portare l’autentico gusto delle birre artigianali ad un pubblico sempre più ampio.

Il dott. Lentini, dopo aver raccontato ai ragazzi le motivazioni che l’hanno portato alla fondazione del birrificio nel 2018, ha spiegato con semplicità e chiarezza come si arriva alla produzione della birra artigianale attraverso un processo di produzione curato nei minimi dettagli, utilizzando prodotti di qualità, e come si possa, nel tempo, ottenere un ampliamento della propria impresa.

Per fare questo egli ha mostrato agli studenti le materie prime necessarie per la produzione di una buona birra artigianale, evidenziando quali devono essere le loro caratteristiche per ottenere delle birre pregiate ed ha loro esposto, in modo dettagliato, tutte le fasi che portano alla produzione della birra: l’ammostamento, la separazione dell’acqua dalle trebbie, il trasferimento nei fermentatori con l’aggiunta di lieviti. Sono stati presentati e descritti ai ragazzi tutti i macchinari presenti nell’impianto, la loro funzione e come viene realizzata l’etichettatura e l’imbottigliamento.

Il mastro birraio ha concluso l’attività spiegando l’importanza delle varie figure professionali operanti all’interno del birrificio, quali quella dell’imprenditore, del biologo e quella del biotecnologo e descrivendo le caratteristiche delle diverse tipologie di birra prodotte alla Realmalto.

L’attività ha stimolato nelle studentesse e negli studenti curiosità, interesse e spirito di osservazione. E’ stata un’occasione unica per conoscere un settore dell’economia locale e per promuovere un consumo consapevole.

