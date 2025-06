Polestar torna alla Mille Miglia Green 2025 con la ‘Collezione Mille’

(Adnkronos) – E' un ritorno 'dovuto', per difendere il titolo conquistato lo scorso anno con l'equipaggio tutto italiano Magni-Ferruta, quello di Polestar alla Mille Miglia Green, l’evento riservato ad auto Full Electric – incluse Hypercar e Supercar. Per l'occasione il brand svedese schiera in gara l’intera gamma dei suoi modelli e per celebrare questo viaggio nel cuore dell’Italia presenta la ‘Collezione Mille’ – un omaggio al patrimonio, al design e alle prestazioni su lunga distanza. I tre modelli al via – Polestar 2, Polestar 3 e Polestar 4, tutte nelle versioni long range – puntano sul DNA da competizione e batterie ad alta capacità, che permette di percorrere oltre 600 km tra una ricarica e l’altra. Montano pneumatici Michelin E Primacy e Pilot Sport EV, ottimizzati per i veicoli elettrici e sviluppati in collaborazione con il team per i telai di Polestar, per offrire maneggevolezza e autonomia ai massimi livelli. Le livree della ‘Collezione Mille’, realizzate per l’occasione, si ispirano alla tradizione della Mille Miglia e rendono omaggio, in chiave contemporanea, alla ricca eredità del motorsport italiano. Evoluzione delle grafiche viste con la collezione ‘Arctic Circle’ al FAT Ice Race in Austria, queste nuove livree mantengono un forte legame visivo con la storia delle competizioni. Come sottolinea Michael Lohscheller, CEO di Polestar, "abbiamo già vinto numerosi test comparativi, ma portare la nostra gamma alla storica Mille Miglia Green in Italia rappresenta una vera prova di resistenza: un ponte tra la cultura dell’auto classica e il futuro.” Per seguire la copertura in diretta della “Collezione Mille” che parteciperà alla Mille Miglia Green, che si concluderà il 21 giugno, è possibile consultare l’account Instagram di Polestar, @polestarcars. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)