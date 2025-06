Petizione per la provinciale 233 di Villalba dissestata, Tesauro annuncia interventi già in settimana

Caltanissetta – Qualche giorno addietro è partita una raccolta di firme da ben 330 cittadini per denunciare lo stato di degrado della strada provinciale oggetto di numerosi disagi: la SP 233 di Villalba. Basilio Martino, consigliere del Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta, si è fatto portavoce delle istanze dei cittadini, chiedendo un intervento immediato per garantire la sicurezza e la transitabilità lungo l’arteria dissestata.

La petizione ha riscosso grande partecipazione, evidenziando l’urgenza di risolvere le criticità che da tempo affliggono questa importante via di collegamento. La voce dei cittadini è stata accolta con attenzione dal Presidente del Libero Consorzio, Walter Tesauro.

Il presidente del Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta, Walter Tesauro, a un mese dal suo insediamento, conferma che la situazione delle strade provinciali rappresenta la prima priorità dell’ente. “L’ho dichiarato sin dal mio discorso di insediamento – sottolinea Tesauro – e, da subito, assieme agli uffici e con la grande disponibilità dell’ufficio tecnico guidato dall’ingegnere Mario Denaro, abbiamo avviato sopralluoghi mirati su tutti i 1.100 chilometri di rete provinciale.”

All’interno di questa operazione di monitoraggio sono emerse criticità particolarmente gravi lungo la strada provinciale 233. “Proprio su questa arteria – aggiunge Tesauro – interverremo già la prossima settimana con un progetto di somma urgenza per garantire la transitabilità in tempi rapidissimi. Questo primo intervento immediato sarà seguito, a breve, da un secondo e più ampio progetto che prevede un intervento più capillare sulla SP 233.”

“Si tratta – conclude Tesauro – di un segnale concreto che intendiamo dare per garantire la sicurezza e la funzionalità delle nostre strade provinciali, iniziando dalle situazioni più critiche che richiedono interventi urgenti.”

In attesa dell’avvio dei lavori, la raccolta firme prosegue e resta un segnale importante di partecipazione attiva della comunità, a sostegno di un’infrastruttura essenziale per la provincia e per la mobilità di residenti e pendolari.