Il PD di Caltanissetta ha presentato la nuova segreteria cittadina: La Rocca eletto segretario, struttura a maggioranza femminile e un unico circolo cittadino

CALTANISSETTA – Si è svolta nell’Aula Sturzo di Palazzo del Carmine la conferenza stampa di presentazione della nuova segreteria cittadina del Partito Democratico di Caltanissetta. A guidarla sarà Giancarlo La Rocca, architetto e volto storico del partito a livello locale, eletto segretario nell’ambito di un congresso intitolato “Questa terra è la tua terra”.

Durante l’incontro è stata ufficializzata la nascita di un circolo unico cittadino, scelta condivisa dalla base e dagli organi del partito per favorire una maggiore coesione tra gli iscritti, che attualmente sono circa 120. La nuova segreteria sarà composta da undici membri, con una marcata presenza femminile, a testimonianza della volontà del partito di valorizzare il protagonismo delle donne nella vita politica cittadina.

Greta Tassone ricoprirà l’incarico di vicesegretaria, mentre la tesoreria è stata affidata a Francesco Munda. Tra i componenti figurano anche il consigliere comunale Carlo Vagginelli e diversi giovani impegnati in ambiti tematici specifici, come Roberta Bocca, Ester Vitale, Davide Chiarenza, Lidia Trobia, Lilly Corda, Martina Zagarella, Aurelia Speziale e Ivo Cigna.

Il nuovo corso del PD cittadino intende porsi tre obiettivi principali: consolidare l’unità interna attraverso la formula del circolo unico, rafforzare il partito in vista delle elezioni regionali del 2027 con l’ambizione di diventare la prima forza politica in città, e gettare le basi per costruire una coalizione ampia e competitiva in vista delle amministrative del 2029.

Presente alla conferenza anche l’ex segretario provinciale Renzo Bufalino, che ha sottolineato l’importanza di superare la fase commissariale e puntare sulla costruzione di una dirigenza solida, partecipata e orientata alla crescita del partito nel territorio.

Dalla conferenza è emerso inoltre un chiaro messaggio rivolto al Partito Democratico siciliano, invitato a trarre ispirazione dal percorso unitario avviato a Caltanissetta, superando le divisioni interne che finora ne hanno frenato l’azione politica.

Con una squadra rinnovata e una piattaforma politica orientata al futuro, il PD nisseno si prepara a raccogliere nuove sfide e ad aprire una fase di rilancio fondata sull’ascolto, la partecipazione e la responsabilità.