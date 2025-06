Delia. Settimana Santa nel segno della continuità: Orazio Rumeo riconfermato presidente

DELIA. L’Associazione Settimana Santa Delia, chiamata ad eleggere il nuovo direttivo per il triennio 2025-2027, sceglie la via della continuità: Orazio Rumeo, infatti, è stato rieletto presidente per il terzo mandato consecutivo. Nessuno stravolgimento nella squadra che lo coadiuverà: Rino Bancheri, vicepresidente; Daniele Giordano, segretario – cassiere; Diego Giordano, direttore artistico; Filippo Giordano, responsabile del patrimonio; Miro Catalano, Franco Patermo, Daniele Gallo, Riccardo Monaco e Fabrizio Perricone come consiglieri; Sebastiano Borzellino, responsabile stampa.

A loro si aggiungono i neo consiglieri Martina Noto e Calogero Noto e il consulente storico Emanuele Riccobene che vanno a rafforzare un gruppo coeso che negli ultimi anni ha permesso l’ulteriore crescita di una delle tradizioni più note e seguitE del panorama italiano.

“Ringrazio tutti i soci per la fiducia accordatami per continuare a portare avanti la nostra bellissima festa” sono state le prime parole di Orazio Rumeo dopo la riconferma a presidente.

“In questi anni – ha aggiunto – la festa è cresciuta parecchio arricchendosi di nuovi costumi, uscendo dai confini deliani con la rappresentazione del Venerdì Santo nella scalinata di Noto che ci ha permesso un grandissimo ritorno di immagine, ma soprattutto con un crescente coinvolgimento dei giovani e delle nuove generazioni che sono quella linfa vitale necessaria per far sì che la nostra tradizione possa proseguire sempre più a lungo”.

Per Rumeo, “Il successo della nostra festa sta nel gioco di squadra che non riguarda solo noi dell’Associazione Settimana Santa Delia ma anche tutte le realtà che contribuiscono alla realizzazione della nostra amata festa. È questa la strada che dobbiamo percorrere insieme: la strada della collaborazione reciproca con altri enti e associazioni, convinti che solo attraverso la collaborazione e lo scambio reciproco di idee, esperienze, conoscenze potremo migliorare sempre di più e raggiungere obiettivi sempre più importanti. Abbiamo ancora tanto da realizzare, tutti insieme come un’unica grande famiglia”.