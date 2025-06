Danza classica. Il 29 giugno l’Asd Ballet Academy Dance propone al Teatro Rosso di San Secondo l’11° Saggio “Il nostro mondo Magico”

CALTANISSETTA. L’asd Ballet Academy Dance con grande orgoglio anche quest’anno non manca al suo appuntamento annuale presentando per il 29 giugno alle 20,30 presso il Teatro Rosso di San Secondo il suo 11° Saggio di danza classica , modern & contemporary dal titolo “Il nostro Mondo Magico”.

Quest’anno a dirigere lo spettacolo sono due le insegnanti , la fondatrice dell’associazione Dottoressa magistrale in Management dello sport e attività sportive, Giada Paterna, e l’Insegnante diplomata Imperial Society of Teachers of Dancing, Ilenia Amico.

Una coppia che scoppia, insieme due insegnanti storiche della danza che hanno deciso di coadiuvare le loro capacità per dare vita ad una realtà nuova e ancora più professionale frutto di studio, passione e determinazione per l’arte della danza. Ognuna di loro ha ideato nei minimi particolari lo spettacolo e insieme stanno portando in scena un evento elegante e magico.

“Abbiamo cercato di trasmettere con semplicità ed eleganza l’incantesimo della danza come un sussurro dell’anima che prende forma nel silenzio”. Presenta la serata Daniele Francesco Miceli, fotografi Curatolo Srl e Claudio Vicari.