Centro Storico di Caltanissetta, la IV Commissione incontra i commercianti: “Serve un piano per rilanciare l’economia”

CALTANISSETTA – Si è svolto nei giorni scorsi un incontro tra la IV Commissione Consiliare “Risorse e Sviluppo Economico”, presieduta dal consigliere Angelo Scalia, e i titolari degli esercizi commerciali con sede nel Centro Storico. All’incontro ha preso parte anche Giuseppe Difrancesco, rappresentante di Confcommercio e ANCoS Caltanissetta, in un confronto volto ad analizzare le principali criticità e valutare interventi utili a supportare la vitalità economica del cuore cittadino.

Durante il tavolo tecnico, i commercianti hanno esposto una serie di problematiche che stanno mettendo a dura prova la loro operatività quotidiana. Tra i temi più sentiti: mobilità, decoro urbano, sicurezza e pressione fiscale. In particolare, è stata avanzata la richiesta di rivedere le attuali aliquote IMU e TARI, considerate troppo gravose rispetto alla reale situazione economica del Centro Storico, dove – è stato sottolineato – gli immobili presentano un valore commerciale inferiore rispetto a quelli di molte zone periferiche, nonostante gli estimi catastali risultino ancora elevati.

Un nodo rilevante è stato anche quello del mercato della “strata ’a foglia”, con l’invito a mantenere libero e fruibile il parcheggio “Grazia”, anche in occasione di eventi, poiché rappresenta uno dei principali accessi alla storica area mercatale. La difficoltà di accesso, hanno rimarcato gli esercenti, sta incidendo negativamente sull’afflusso di clienti.

La Commissione ha raccolto tutte le osservazioni, esprimendo condivisione e disponibilità a lavorare su soluzioni concrete. Tra le ipotesi discusse anche l’auspicio che l’arrivo dei nuovi corsi universitari e la concentrazione delle sedi nel Centro possano generare nuova linfa economica e sociale. Si è parlato, inoltre, della necessità di attuare strumenti strategici come il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e il Piano Urbano del Traffico (PUT), per migliorare l’accessibilità e la vivibilità del centro cittadino.

“È stato un incontro molto proficuo – ha dichiarato il presidente Angelo Scalia – che ci siamo promessi di ripetere quanto prima. Abbiamo rassicurato i commercianti, che purtroppo vivono difficoltà oggettive e spesso ben note, che l’Amministrazione ha come priorità assoluta il rilancio del Centro Storico e lo sviluppo economico nisseno. La IV Commissione è molto sensibile a questo tema in ogni suo componente e continuerà ad accogliere le istanze dei cittadini e a lavorare attivamente per proporre nuove soluzioni”.

Sotto gli occhi di tutti, la situazione del Centro Storico impone un rrilancio. Tutte le amministrazioni che si sono succedute hanno inserito nei propri programmi l’ambizioso obiettivo di rilanciare questa zona della città, ma oggi più che mai è evidente come serva una netta accelerazione. Il Centro Storico, cuore pulsante di Caltanissetta, ha bisogno di una spinta concreta per tornare ad essere motore economico e simbolo di identità urbana. Un luogo da riqualificare davvero, come si è sempre detto, per farlo diventare il “salotto buono” della città. Ma al momento, tutto è tranne che quel salotto.