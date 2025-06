Caltanissetta. Seconda giornata per prevenzione Alzheimer organizzata dal Rotary Club

CALTANISSETTA. S’è svolta la seconda giornata dedicata allo screening gratuito per la prevenzione dell’Alzheimer, organizzato dal Rotary Club di Caltanissetta. L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, si è tenuta presso la sede del Rotary in piazzetta Girgenti n.6, nel quartiere Provvidenza (alle spalle di via Palermo).

L’evento è stato realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale dell’Istituto Chiarandà di Caltanissetta e con il supporto del Dott. Salvatore Torrgrossa.

L’avvocato Salvatore Candura, presidente A.R. 2024-2025 del Rotary Club Caltanissetta, ha espresso soddisfazione per la buona partecipazione e l’interesse dimostrato dalla comunità per un tema così importante come la prevenzione dell’Alzheimer. Al termine dei lavori è stata conferita l’onorificenza rotariana “Paul Harris Fellow” alla socia Delia Perricone.