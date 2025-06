Caltanissetta nella morsa del caldo torrido: l’anticiclone Pluto fa schizzare la colonnina a 36°

CALTANISSETTA – È arrivato, puntuale e implacabile, il primo vero caldo torrido dell’estate. A far impennare la colonnina di mercurio in città è l’anticiclone africano Pluto, che ha raggiunto anche il capoluogo nisseno portando temperature elevate, afa e cieli roventi. Oggi le massime hanno toccato i 36 gradi, e anche nella giornata di domani non si prevedono significativi cali, con un leggero sollievo solo a partire da domenica, quando le temperature potrebbero scendere di un paio di gradi, restando comunque ben al di sopra della media stagionale.

Il caldo intenso ha già effetti visibili nelle strade cittadine: traffico più diradato nelle ore centrali della giornata, attività rallentate e condizionatori d’aria accesi in molte abitazioni, probabilmente per la prima volta in questa stagione. Crescono di conseguenza anche i consumi elettrici.

Le autorità raccomandano particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione, in particolare agli anziani. È fondamentale restare in casa nelle ore più calde, bere molta acqua e seguire le indicazioni base per prevenire i colpi di calore.

Sul fronte della sicurezza ambientale, è stato innalzato anche il livello di allerta per il rischio incendi, alimentato da alte temperature e venti secchi che rendono più vulnerabile il territorio già segnato in passato da episodi di roghi estivi.

L’estate è dunque ufficialmente iniziata anche a Caltanissetta, e lo ha fatto con il suo volto più estremo.