Caltanissetta. Il Comune omaggia gli operatori Dusty

CALTANISSETTA. “Un caro ringraziamento per la dedizione e la sollecitudine di chi quotidianamente svolge il proprio dovere con coscienza”. È questo il contenuto della targa che l’Amministrazione comunale ha conferito ai dipendenti di Dusty SRL, società di gestione dei rifiuti di Caltanissetta.

Il riconoscimento, simbolicamente ritirato dal Responsabile dei Servizi Salvatore Agliata, è da intendersi per tutti gli operatori, che continuano a dimostrare un innato senso civico e con grande abnegazione e disponibilità non si sottraggono mai alle molteplici esigenze della città.

“La buona riuscita degli eventi a cui abbiamo assistito a Caltanissetta è frutto anche del lavoro di chi, dietro le quinte, si prende cura del nostro spazio pubblico – ha dichiarato l’assessore Petrantoni.

In accordo con la giunta, ho consegnato la targa a Salvatore perché in questi mesi si è rivelato un punto di riferimento prezioso e costante in questo senso. Il riconoscimento, però, è indirizzato a tutti gli operatori Dusty che come lui si spendono in prima persona per risolvere qualsiasi problematica relativa alle manifestazioni in città”.