Caltanissetta. Il 20 giugno al “Chiarandà” il Rotary Club festeggia l’inizio del progetto “Viaggio in treno contro l’Alzheimer”

CALTANISSETTA. Il Rotary Club di Caltanissetta è lieto di annunciare che venerdì 20 giugno alle ore 11,00, presso l’Istituto Chiarandà di Caltanissetta, si festeggerà l’inizio dell’utilizzo effettivo di un progetto Rotary di grande rilievo. Lo ha reso noto il presidente del Rotary Club Caltanissetta Salvatore Candura.

Il Service, denominato ” Viaggio in treno contro l’Alzheimer” realizzato lo scorso anno dal Presidente dott. Giuseppe Sagone, dopo un’attesa dovuta alle varie autorizzazioni amministrative, finalmente potrà essere fruito dai pazienti del Chiaranda’. Si tratta di un finto vagone ferroviario, realizzato con grande cura, con dei display al posto dei finestrini che proiettano immagini di paesaggi in movimento.

Il paziente di Alzheimer, accompagnato dal personale specializzato, intraprenderà il “viaggio” e questo sarà uno stimolo per attivare i ricordi, conversando col personale sanitario. È un progetto innovativo che ha pochissimi precedenti similari in Italia. Le attività rotariane, in collaborazione con il Chiaranda’, proseguiranno martedì 24 giugno dalle ore 9,30 alle 13,00 presso la sede del Club, la “Casa di Paul Harris” piazzetta Girgenti n.6 (quartiere Provvidenza) per il secondo screening gratuito di prevenzione dell’Alzheimer, aperto a tutta la cittadinanza.