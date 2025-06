Caltanissetta. Il 17 giugno assemblea di “Futura Costruiamo Insieme la Città” sull’antenna Rai

CALTANISSETTA. Martedì 17 giugno, alle ore 18:00 nella sede di via Redentore n.73, “Futura – costruiamo insieme la Città” invita la cittadinanza all’assemblea “Preparando il Consiglio Comunale sull’antenna: Futura ascolta i cittadini”, per definire una posizione civica unitaria in vista del Consiglio Comunale monotematico sull’antenna Rai, convocato per il 19 giugno.

Nel 2017, la Regione Siciliana, con decreto n. 453, ha approvato una variante al Piano Regolatore Generale, destinando l’area di circa 12–13 ettari che circonda l’antenna a zona EF6: parco territoriale agricolo, etno‑antropologico, naturalistico. Questa classificazione urbanistica stabilisce il divieto assoluto di nuove edificazioni e la destinazione dell’area a museo della radiocomunicazione.

Si tratta di un vincolo pienamente operativo, esente da VAS (Valutazione Ambientale Strategica), che prevede esplicitamente:

la riqualificazione verde dell’area;

il recupero degli immobili esistenti esclusivamente per finalità connesse al parco;

la creazione di un museo etno‑antropologico dedicato alla radiocomunicazione e all’antenna RAI, risalente agli anni ’50.

Questa scelta urbanistica, condivisa e supportata da Soprintendenza, Genio Civile e Regione Siciliana, è lo strumento normativo attraverso cui la città ha inteso tutelare formalmente l’area da qualsiasi speculazione edilizia, riconoscendone il valore storico, ambientale e simbolico.

Come è ormai noto a tutta la cittadinanza, nei giorni scorsi è stata revocata la tutela culturale dell’antenna, precedentemente imposta nel 2017 e confermata nel 2022, tramite un decreto del Dipartimento dei Beni Culturali della Regione Siciliana, aprendo così alla possibilità concreta dell’abbattimento dell’impianto.

Futura considera questa decisione un grave arretramento sul piano della salvaguardia della memoria storica e del paesaggio identitario di Caltanissetta. L’antenna RAI, simbolo della modernizzazione delle comunicazioni italiane del dopoguerra, è parte del patrimonio collettivo della città e della Sicilia intera.

Alla luce di quanto sopra, e in coerenza con la destinazione urbanistica vigente, chiediamo con forza che il Sindaco di Caltanissetta si adoperi perché RAI Way, che in questi anni, come emerso dalle cronache giornalistiche ha sottodimensionato gli interventi manutentivi portando la struttura alla condivisione di pericolo odierna, si faccia carico di precise misure compensative, non negoziabili e formalizzate in accordi pubblici, che includano:

la realizzazione di un parco pubblico urbano, rispettoso della classificazione EF6 e accessibile a tutta la cittadinanza;

la creazione di un museo della radiocomunicazione e della memoria dell’antenna, negli spazi già esistenti, come previsto dal PRG;

la realizzazione di un’opera artistica permanente che mantenga viva la memoria visiva e simbolica dell’antenna, con il coinvolgimento della comunità e di artisti di livello nazionale o internazionale.

Queste misure, da concretizzare prima dell’abbattimento , non possono essere considerate semplici “compensazioni”, ma atti dovuti per restituire dignità e futuro a un luogo che ha significato molto per più generazioni di nisseni. L’assemblea del 17 giugno sarà occasione per raccogliere proposte, costruire consapevolezza e mobilitare la cittadinanza in difesa del proprio territorio e della propria storia.