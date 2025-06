Caltanissetta. Convocazione il 14 luglio alle 9,30 per il colloquio di selezione al Comune per un profilo Middle esperto FT Tecnico

CALTANISSETTA. Il Comune di Caltanissetta comunica la data per lo svolgimento del colloquio dei candidati ammessi alla procedura selettiva per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione professionale autonoma ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D .Lgs. n. 165/01 e dell’art. 11, comma 2-bis del D. L. n. 36/2022, per attività di supporto finalizzate all’attuazione degli interventi finanziati dal P.N.R.R., per profilo Middle di Esperto FT Tecnico (e, in assenza, profilo junior).

I candidati convocati dovranno presentarsi giorno 14/07/2025 alle ore 9.30, presso la sede dell’Ufficio Tecnico del Comune di Caltanissetta, Scalinata Duca degli Abruzzi, Piano 2°, stanza del Dirigente della Direzione II.

I candidati ammessi dovranno presentarsi a sostenere il colloquio, obbligatoriamente e a pena di esclusione, muniti di un documento di identità personale in corso di validità.

La mancata presentazione del candidato alla prova equivale a rinuncia alla partecipazione, qualunque sia la causa dell’assenza. La comunicazione, che ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti i candidati, è pubblicata sul portale INPA e sul sito istituzionale del Comune di Caltanissetta all’indirizzo www.comune.caltanissetta.it – nella Home-page e nella sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione – Bandi di concorso.