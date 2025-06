Caltanissetta. Convocato con urgenza il Consiglio comunale per il 30 giugno

CALTANISSETTA. E’ stato convocato con urgenza il Consiglio comunale perla giornata di lunedì 30 giugno alle 17:30. Con determinazione della Conferenza dei Capigruppo del 27 giugno, il Presidente del Consiglio, Gianluca Bruzzaniti, ha convocato il Consiglio comunale in seduta urgente per lunedì 30 giugno 2025 alle ore 17:30 presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale.

Di seguito tutti i punti all’ordine del giorno che verranno discussi in Aula Consiliare:

1. Proposta di deliberazione n. 62 del 23-06-2025: “Revisione infra-periodo Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2025 per la determinazione della Tari del Comune di Caltanissetta secondo quanto stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) con deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif., integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF”;

2. Proposta di deliberazione n. 33 del 16/04/2025: “Tribunale civile di Caltanissetta: Causa Civile tra Di Vincenzo SRL in confisca definitiva e Comune di Caltanissetta R.G. n. 122972011 Sentenza n. 711/2022. Corte d’Appello di Caltanissetta: Causa Civile tra Di Vincenzo SRL in confisca definitiva e Comune di Caltanissetta R.G. 378/20211 Sentenza n. 15/2019. Approvazione schema di transazione per la definizione dei contenziosi”.

I cittadini che desiderano assistere alla seduta del Consiglio comunale, oltre che in presenza, possono farlo in diretta streaming collegandosi alla seguente piattaforma web: https://caltanissetta.consiglicloud.it