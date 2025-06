Caltanissetta. Casa Rosetta promuove iniziative per la Giornata internazionale contro abuso e traffico illecito di droghe

CALTANISSETTA. Il 26 giugno ricorre l’annuale Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di droghe (l’ha istituita l’assemblea generale dell’Onu nel 1987), e Casa Rosetta ha promosso alcune iniziative a Caltanissetta e nelle altre province siciliane dov’è presente con comunità terapeutiche o centri d’ascolto.

“E’ un’occasione importante – commenta il presidente di Casa Rosetta, Giorgio De Cristoforo – per richiamare l’attenzione di tutti su un problema sociale molto grave e allarmante e diffuso. Il problema è acuto anche nel nostro territorio, come confermano anche frequenti indagini e arresti operati da polizia e carabinieri. E non basta la repressione: occorre anche rafforzare la prevenzione, e il tema della Giornata Onu di quest’anni richiama proprio questo obiettivo, e il dovere di mettere le persone al centro dell’impegno”.

“Casa Rosetta – aggiunge il presidente De Cristoforo – si muove da tempo in questa direzione, con iniziative rivolte all’ascolto e al sostegno ai giovani, che a volte vivono condizioni di disagio esistenziale, perdita di valori, deterioramento delle relazioni anche familiari: condizioni che possono portare all’approccio con sostanze sempre più pericolose, come il micidiale crack. Casa Rosetta offre ai giovani spazio e tempo di libertà di pensiero, di consapevolezza civica, di sviluppo di relazioni costruttive. Il Centro di ascolto aperto dall’Associazione in via De Nicola è anche questo, ed è una iniziativa interamente sostenuta da Casa Rosetta con propri mezzi, senza contributi del Servizio sanitario regionale o del Comune o altri. Lo facciamo, con l’impegno generoso dei professionisti che operano in Associazione, per concretare il sì alla vita, per essere risorsa per il territorio, per testimoniare che “mettere la persona al centro del nostro impegno” non è uno slogan, ma azione quotidiana”.

Al Centro di ascolto martedì 24 giugno Casa Rosetta ha organizzato un “world café” in cui i giovani, suddivisi in gruppi, hanno discusso, su emozioni, stress, conflitti, difficoltà di relazioni, ma anche sulle loro esperienze positive e sul modo in cui accrescerle. Un altro incontro si terrà giovedì 26 giugno.

Sabato alle 20,30 al teatro Margherita andrà in scena uno spettacolo musicale sul tema “Liberi di essere, liberi di pensare, liberi dalle droghe”.

Sul palco gli utenti delle comunità terapeutiche di Casa Rosetta che proporranno una carrellata di brani musicali assieme agli allievi della “Sol Academy” di Alessandra Alessi, che condurrà l’evento assieme ad Adriano Dell’Utri. Lo spettacolo si basa sullo slogan “Sì alla libertà, sì alla vita”.

Sempre il 26 giugno una folta rappresentanza di Casa Rosetta (operatori, utenti delle comunità terapeutiche) parteciperà in Vaticano all’udienza speciale in cui Papa Leone XIV incontrerà il “Sistema italiano contro le dipendenze”, e un utente che ha quasi concluso il programma in comunità a Caltanissetta parlerà brevemente della propria esperienza.