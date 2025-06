Caltanissetta. Alunni del Corso Musicale della “Don Milani” in concerto al Castello di Carini

CALTANISSETTA. Soddisfazioni e riconoscimenti per gli alunni del Corso ad Indirizzo Musicale della F. Cordova di Caltanissetta che al XXX Concorso “Città di Palermo”, tenutosi i primi di maggio, hanno fatto incetta di primi premi: 1^ premio orchestra, 1^ premio quartetto di chitarre (Francesco Nicoletti, Serena La China, Andrea Iacona, Simone Bruno) per la categoria musica da camera; 1^ premio violino e premio Paganini (Riccardo C. Palmeri) e 1^ premio flauto traverso (Sofia Tuzzolino) per la categoria solisti.

Grande gioia del D.S. Antonio Diblio, degli alunni e dei docenti che li hanno preparati: Marco Carmina (pianoforte), Rossella Casanova (chitarra), Laura Mosca (violino) e Barbara Rosana (flauto traverso).

Sabato 14 giugno, al Castello di Carini La Grua Talamacca, nel Salone delle Arcate, si è tenuto il Concerto dei Premiati al suddetto concorso e, tra gli alunni invitati, erano presenti il quartetto di chitarre che ha eseguito due brani della tradizione messicana e andalusa, La Llorona e El Vito, e il violinista Riccardo Calogero Palmeri che ha eseguito Violin Partita No.3 in E Major, BWV 1006: I Preludio di J.S. Bach, il Caprice n.o 16 di N. Paganini e Introduction et Tarantelle, Op. 43 di P. Serasate accompagnato al pianoforte dal M. Vincenzo Indovino.

Riccardo , inoltre, frequenta il Conservatorio di Palermo sotto la guida del M. Donato Cuciniello.