Caltanissetta. All’Associazione Casa Rosetta tenuto corso “Per un’etica delle professioni di cura”

CALTANISSETTA. “Per un’etica delle professioni di cura. Responsabilità professionale e codice etico dell’Associazione Casa Rosetta”, è il corso tenuto dal prof. Salvino Leone – ginecologo, docente universitario, teologo – per gli operatori delle strutture di Casa Rosetta impegnati nella relazione terapeutica, sia come singolo che come membro di un’équipe.

Il personale in particolare è quello dei Centri di riabilitazione neuropsicomotoria, delle Comunità Terapeutiche per persone con disturbi da uso di sostanze, delle Case alloggio per persone che vivono con Hiv/Aids; nelle Case alloggio per persone con disturbi psichiatrici e inabilità intellettiva; negli ambulatori di Consulenza genetica, di neurofisiopatologia e di psicoterapia.

La finalità del corso – coordinato dalla dott. Giovanna Garofalo – è di promuovere una maggiore consapevolezza delle questioni etiche che riguardano la cura della persona, l’organizzazione del lavoro e la missione di Casa Rosetta, migliorare e rinforzare la capacità degli operatori (medici, biologi, psicologi, infermieri, educatori socio-pedagogici) di accettare le responsabilità derivanti dal ruolo professionale e dal processo operativo in cui sono coinvolti quotidianamente.

“A Casa Rosetta – sottolinea il presidente Giorgio De Cristoforo – il Codice etico è strumento fondamentale per l’impegno di tutti a comportarsi sulla base di principi di legittimità morale, equità, onestà, eguaglianza, tutela della persona, tutela dell’ambiente, diligenza, trasparenza, riservatezza, imparzialità, protezione della salute, nonché la rispettabilità e l’immagine dell’Associazione e l’integrità del suo patrimonio umano, scientifico, culturale”.

L’attività formativa, tenuta nella sede centrale di Casa Rosetta, è patrocinata e validata da Fonder, con il quale dal 2016 a Casa Rosetta sono stati promossi 50 corsi in ambito socio sanitario, assistenziale ed educativo.