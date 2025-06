Caltanissetta. A Palazzo Giordano gran festa di fine anno rotariano per il Rotary Club

CALTANISSETTA. Festa di fine anno rotariano per il Rotary Club di Caltanissetta. Nella splendida cornice di Palazzo Giordano il presidente uscente Salvatore Candura ha tracciato, avanti a tutti i soci, un quadro dell’attività svolta dal sodalizio nisseno in quest’anno di servizio, ringraziando tutti i soci ed in particolare i membri del Consiglio Direttivo per l’impegno profuso che ha permesso il raggiungimento di importanti risultati, come si rileva anche dai tanti riconoscimenti distrettuali raccolti.

Il presidente ha quindi formulato i migliori auguri, per proseguire e migliorare ancora il lavoro, alla presidente incoming Ivana Guarnieri ed al suo Direttivo. Al termine della manifestazione sono state conferite le onorificenze rotariane “Paul Harris Fellow” alle socie Irene Collerone e Liria Zaffuto.