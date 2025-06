Antenna Rai, il TAR blocca la demolizione. Gambino al sindaco: “Ora firmi subito il protocollo per la sicurezza”

CALTANISSETTA – La vicenda dell’antenna Rai di contrada Sant’Anna si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo la sospensiva disposta dal TAR Sicilia sul decreto regionale che aveva revocato il vincolo di interesse culturale, l’ex sindaco e attuale consigliere comunale Roberto Gambino interviene pubblicamente, chiedendo all’amministrazione comunale di agire con urgenza.

“Adesso il sindaco ha il dovere di garantire la sicurezza dei cittadini, così come previsto dall’ordinanza. Per farlo – scrive Gambino in una nota – è indispensabile procedere senza ulteriori ritardi alla firma del protocollo d’intesa del 2022, che poneva a carico della Regione Siciliana gli interventi manutentivi necessari per la messa in sicurezza della torre strallata”.

Il documento, già pronto per essere sottoscritto, era stato redatto nel corso di un tavolo tecnico con la partecipazione degli enti interessati e prevedeva una collaborazione istituzionale finalizzata a preservare l’integrità strutturale dell’imponente antenna. Alla nota di Gambino sono stati allegati lo schema del protocollo e il verbale ufficiale dell’incontro.

“La firma di questo accordo – sottolinea il consigliere – rappresenta l’unica soluzione concreta per tutelare la sicurezza dei cittadini e salvaguardare un simbolo identitario che appartiene alla storia della nostra comunità”.

Intanto, dopo la sospensione del provvedimento di demolizione inizialmente previsto per il 1° luglio, l’udienza di merito al TAR è fissata per il prossimo 19 luglio. Un passaggio decisivo che potrebbe determinare il futuro dell’antenna e la direzione definitiva dell’intera vicenda.