A Caltanissetta il principe Emanuele Filiberto di Savoia il 20 giugno in visita di beneficenza

CALTANISSETTA. Una visita veloce ma intensa, venerdì 20 giugno 2025, Beneficenza è quella che farà a Caltanissetta Sua Altezza Reale Emanuele Filiberto di Savoia, Principe di Piemonte e Venezia e Duca di Savoia, Gr Real Casa di Savoia, che organizzano l’evento tramite Delegato magistrale Francesco Maria Atanasio che, sul posto, ha come Fiduciario Antonio Alberto Stella.

La Cena di Beneficenza avrà come scopo quello di contribuire al restauro di un Simulacro di una Parrocchia nissena e fornire dei buoni pasto per le famiglie bisognose della stessa chiesa, ma prevede anche la presentazione di un cui ricavato viene anch’esso destinato, mentre la presentazione del libro avverrà il pomeriggio e la cena la sera, nel corso della giornata, in maniera Istituzionale ma privata, del Carmine dal Sindaco Walter Tesauro, dalla Giunta comunale, dal Presidente del Consiglio comunale e dai Dirigenti, che, dopo avergli fatto firmare il libro d’onore del Comune, gli faranno visitare la parti storiche dell’edificio, fino ad quest’anno compie i 150 anni di attività e che è i per questo motivo che gli Ordini doneranno al Comune una tela che raffigura un ritratto della Regina per essere apposto nell’atrio del Teatro.

Nel corso della giornata il Principe potrà anche visitare la beneficenza, una villa comunale, la sala espositiva delle “Vare”, i grandi gruppi sacri del Giovedì santo, e gli storici stabilimenti “A Stemma sabaudo nell’etichette dell’amaro conosciuto in tutto il mondo.