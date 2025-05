Spaccio di crack e cocaina, arrestato un minorenne a Trapani

I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno tratto in arresto un minorenne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I militari, con l’ausilio delle unità cinofili, nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti condivise in seno al Comitato provinciale dell’ordine e sicurezza pubblica e coordinate dalle Procure di Trapani e presso il Tribunale dei minorenni di Palermo, hanno eseguito una perquisizione in una abitazione nel rione Palme di Trapani, abusivamente occupata. L’abitazione, al pari di altre oggetto di perquisizione nei giorni scorsi, presentava i tratti classici di un “bunker” con grate alle porte e alle finestre ed un sistema di videosorveglianza alle vie di accesso. Dopo aver rimosso gli ostacoli fissi, all’interno veniva fermato e identificato il ragazzo e, nella sua disponibilità, venivano rinvenuti e sottoposti a sequestro crack e cocaina, contanti in banconote di piccolo taglio e un bilancino di precisone. Il ragazzo è stato collocato in una comunità per minori.