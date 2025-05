La tragedia sul lavoro a Serradifalco, il cordoglio del sindaco Burgio: “La Comunità ha perso un concittadino amato ed apprezzato da tutti”

Il drammatico incidente sul lavoro nel quale ha perso la vita Salvatore Cumbo, ha scosso la comunità di Serradifalco. Cumbo era infatti collaboratore scolastico in una scuola del territorio.

L’uomo, conosciuto e stimato in paese per il suo carattere mite e disponibile, lascia un vuoto profondo nella comunità locale. A esprimere il dolore collettivo è il sindaco di Serradifalco, Leonardo Burgio, che ha affidato a una nota ufficiale il proprio messaggio di cordoglio:

“La tragedia colpisce ancora una volta questa comunità, che incredula ed attonita apprende di aver perso un concittadino amato ed apprezzato da tutti. Totó Cumbo, nel suo spirito operoso e sempre pronto all’aiuto verso il prossimo, rimane vittima di un incidente che fa della sua morte la testimonianza di una vita vocata al lavoro, alla fatica, al sacrificio; la testimonianza di un padre di famiglia che vuole prendersi cura dei suoi affetti; la testimonianza di un uomo che sceglie il saper fare le cose per essere apprezzato ed amato dal prossimo. Alla sua famiglia, ai suoi figli ed a tutti i suoi affetti il cordoglio di tutti noi, dell’Amministrazione Comunale e mio particolare, perché conosco il dolore di perdere il padre!”

Una morte che riapre, ancora una volta, il tema della sicurezza sul lavoro e delle tutele per chi, anche per necessità, si presta a mansioni rischiose spesso in assenza di adeguate protezioni.

L’intera cittadinanza si stringe attorno alla famiglia di Salvatore Cumbo in un momento di profondo dolore.