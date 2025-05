Elezioni amministrative, in Sicilia riaperti i seggi in 9 città: affluenza del 46,36%

Riaperti i seggi, stamane, alle 7, per le elezioni amministrative che interessano nove Comuni siciliani chiamati a rinnovare i propri organi amministrativi. Gli elettori interessati sono 55.608. Le operazioni si sono svolte ieri, dalle 7 alle 23, con una affluenza del 46,36%, e proseguono oggi fino alle 15. I comuni interessati al voto sono Realmonte, in provincia di Agrigento; Montemaggiore Belsito e Prizzi, in provincia di Palermo; Solarino, in provincia di Siracusa; Favignana, in provincia di Trapani; Castiglione di Sicilia, Palagonia, Raddusa e Ramacca, in provincia di Catania. Solo a Palagonia i seggi saranno assegnati con il sistema proporzionale, in tutte le altre amministrazioni si voterà con il maggioritario. L’eventuale ballottaggio è fissato per domenica 8 giugno, sempre dalle 7 alle 23 e lunedi’ 9 giugno dalle 7 alle 15, in coincidenza con la tornata referendaria.